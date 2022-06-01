英超｜坦夏格期待與馬古尼合作　名宿質疑「沒有電視機」　比列錫簽約熱刺兩年 (20:48)

哈利馬古尼回應在3月代表英格蘭友賽科特迪瓦隊期間，被球迷報以噓聲一事道：「我有點震撼。若事件發生在職業賽生涯初期，我當晚定會輾轉翻側。」他坦言這對其親友的影響較大，又慶幸他的孩子仍年幼未懂事。他坦言自己不受影響，事關「他過去與球迷關係很好，故此不會因此輕易動搖」。

曼聯新帥坦夏格上周在首個記招透露，馬古尼「是優秀球員，曾為球隊貢獻良多，所以期待與他合作」，但被61歲的荷蘭隊名宿質雲達捷普疑道：「我認為坦夏格沒有電視機。馬古尼今季幾乎做錯了一切。你不能這麼說，對嗎？」據報坦夏格已要求會方爭取收購其阿積士舊部添巴，若該名年輕中堅來投，勢將影響馬古尼的上陣機會。

另外，熱刺已免費簽入約滿國際米蘭的比列錫，合約為期兩年，據報這名33歲克羅地亞隊翼鋒年薪600萬歐元（約5050萬港元）。他說：「我為加入熱刺大家庭而興奮。自2009年在比利時展開職業賽生涯後，我便渴望在英超比賽。我現在急不及待上陣。」據報國米已與祖雲達斯的保羅戴巴拿及車路士的盧卡古扯上關係。

此外，比利時足總今向18名現役或前比利時國腳頒發教練牌照，其中有曼城中場奇雲迪布尼、李斯特城的泰利文斯、多蒙特中場韋素、拿玻里的梅頓斯、賓菲加的維頓漢，以及去年掛靴的華美倫等。

相關報道：英超｜曼聯宣布普巴月底約滿離隊 結束6年魔兵生涯 下一站未明

其他報道：世盃外｜烏克蘭征蘇格蘭爭晉級 辛真高誓凱旋慰同胞 前線士兵打氣望殺入世盃

其他報道：法網｜拿度激戰4小時力克佐高域 破天荒15次殺入法網4強