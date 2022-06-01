國際賽︱韓國明晚主場友賽巴西　英超金靴孫興慜謙稱繼續學習　讚尼馬是世上最佳球員 (19:07)

韓國隊在周一安排了自疫情兩年半來首場公開操練，邀請了300多名球迷入場，首個亞洲球員英超神射手的孫興慜自然是焦點所在。這名29歲熱刺球星在操練每當觸球或靠近場邊時，都會受到現場球迷熱烈歡呼。操練後老孫亦走向與球迷近距離接觸，包括做出招牌「影相」入球慶祝動作或心形手勢讓粉絲拍攝。

韓國隊將於首爾世界盃球場大戰巴西隊，6.6萬張門票早已售罄。韓國隊隊長孫興慜表示，每次代表國家隊比賽都要全力以赴、無畏無懼，又謙虛地稱即使贏得英超金靴，自身亦沒有太大改變，不會因而大大增強自信，會繼續透過與強隊交手學習，為年底世盃決賽周做好準備。

對於今仗將對南美「一哥」巴西隊，老孫被問到不少球迷將他與尼馬比較，他再謙稱：「尼馬是世上最佳球員，而我仍在努力成為世上最好球員。」「太極虎」除了對巴西隊，本月6、10及14日將分別在太田、水原及首爾，友賽對智利隊、巴拉圭隊和埃及隊。據報由於穆罕默德沙拿今季為利物浦征戰頻繁，今輪國際賽周或休息不會被埃及隊徵召，令兩位今季英超金靴得主無緣在韓碰頭。

巴西隊為適應時差提早於上周抵韓，但「森巴兵」場外行為被受關注，眾將除了到首爾遊樂場遊玩，尼馬更被拍攝到在夜店夜夜笙歌；另邊廂，李察列臣還違失護照，要到駐韓巴西大使館補領，這名愛華頓前鋒解釋，經過疲憊一季，在國家隊可稍為放鬆心情，「在亞洲我們外出是比較簡單，不會太受注目，這個情况在巴西是不可能做到」。

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