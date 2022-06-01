世盃外｜烏克蘭征蘇格蘭爭晉級　辛真高誓凱旋慰同胞　前線士兵打氣望殺入世盃 (17:28)

蘇格蘭vs.烏克蘭 有線601/661台 明晨02：45直播

烏克蘭隊與蘇格蘭隊的世盃外附加賽原定於3月24日舉行，惟因俄羅斯2月底入侵烏克蘭，令賽事延至明晨才舉行。辛真高賽前激動地指：「烏克蘭還『活着』！我們將戰鬥到底，這是整個國家不放棄的心態。我可以向烏克蘭人民保證，隊中每個人都會為贏得比賽付出一切，讓他們可以感到驕傲，即使只有一瞬間，也希望為同胞們帶來一點快樂。我的夢想並不大，只是希望和平而已。」而他又感激對手當初同意延期，讓他們有時間平復心情面對這場重要賽事。

至於烏軍主帥柏拉哥夫則表示：「球隊能克服心理包袱出戰已相當不易，我並不打算給予麾下壓力，只希望大家落場能盡力而為，好好享受比賽。」而效力烏克蘭班霸球會薩克達的中場史迪柏蘭高又透露，「球隊收到不少前線士兵的信息，希望我們能殺入世界盃，對於烏克蘭來說，這將是一個充滿希望的時刻」。烏、蘇今仗的勝方，將於6號凌晨與威爾斯隊爭奪世盃入場券。

另外，新一季歐洲國家聯賽明晨展開，由A4組的波蘭隊率先迎戰威爾斯隊，主隊頭號球星羅拔利雲度夫斯基賽前單方面宣布，今夏將會離開效力了8年的德甲班霸拜仁慕尼黑，據報這名兩屆FIFA世界足球先生有意離開德國，下一站料為西甲勁旅巴塞隆拿。對於雙方勢不歡而散，拜仁行政總裁兼名宿簡尼批評對方道：「我認為這種單方面的表態不會對他帶來任何好處。他應該知道自己在拜仁的日子，獲得過什麼。」此外，近季在拜仁不獲重用的法國隊中場哥倫天杜利素，昨亦證實今夏約滿離隊。

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