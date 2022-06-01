友賽︱港足今年首場國際賽　作客大馬兩球落敗　安達臣首領軍不敵前帥金判坤 (23:00)

安達臣去年12月上任後，港足上月到泰國集訓兩周及閉門友賽3仗，今晚在吉隆坡武吉加里爾國家體育場領軍出戰首場正式賽事，正選陣容踢介乎4-1-4-1及4-3-3的陣式，有兩人演處子戰，包括36歲傑志入籍門將保羅，以及巴基斯坦裔翼鋒簡嘉亨，門將葉鴻輝先列後備。4人防線起用「全華班」，東方龍獅佔3人包括中堅馮慶燁、左閘黃梓浩及右閘茹子楠，以及理文中堅余煒廉；中前場由隊長黃洋、中場黃威及陳肇鈞，聯同兩翼簡嘉亨及羅梓駿，支援單箭頭安永佳。

挪威籍教頭安達臣上任後一直提倡要大打進攻足球，然而今仗面對狀態明顯勝一籌的主隊，在上半場基本全場受壓，不斷被大馬兩翼快放突破殺入禁區，令港足門前風聲鶴唳，曾有一次守將護空門後，戰至31分鐘終失手，馮慶燁於禁區內鏟跌對手，球證直指12碼，沙法威主射，保羅「捉到路」亦未能阻止破網，被主隊打開紀錄。完半場前保羅幾乎被截得皮球兼踢到對手，但球證沒再判極刑逃過一劫，加上大馬隊在補時門前頭槌高出，港足上半場落後0：1。

換邊後大馬續有多次機會拉開比數，港足力保不失後，中場陳肇鈞於61分鐘在禁區頂射門高出。港足之後先後作出3個變動，35歲入籍翼鋒費蘭度入替簡嘉亨，首度披上港足球衣上陣；孫銘謙及顏樂楓分別入替羅梓駿及黃威。港足及後續抵檔主隊攻勢，而後備入替的後衛梁冠聰曾在右路開罰球傳中被門將檔出，以及孫銘謙門前接應長傳未能頭槌攻門後，大馬完場前直射罰球改變方向入網，終以0：2負馬來西亞隊，安達臣領軍首仗落敗而回。港足緊接下周三起在印度出戰亞洲盃外圍賽第3圈D組，面對阿富汗隊、柬埔寨隊及印度隊。

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