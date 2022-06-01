法網｜拿度激戰4小時力克佐高域　破天荒15次殺入法網4強 (16:34)

35歲的拿度今仗入局較快，在首盤兩度打破佐高域的發球局，以局數6：2先拔頭籌。他在第二盤曾領先3：0，但佐高域及時調整並減少失誤，隨後兩度破發，以局數6：4扳平。拿度在第三盤以6：2再下一城，而背水一戰的佐高域在第四盤雖然在末段連救3個決勝分，但最終拿度仍以7：6（7：4）拿下勝利，激戰4小時12分下以總盤數3：1勝出，成為史上首名15次殺入法網4強的球員。

這是兩人歷來第59次碰頭，拿度今仗取下對賽第29勝，同時報卻上屆法網不敵對方之仇。他在賽後難掩激動之情，並指跟佐高域交手向來都是一種考驗，「要擊敗佐高域只有一個方法，就是你由第一分開始到最後都要打出最佳水準」。

至於佐高域則自評表現慢熱，拿下第二盤後未能乘勝追擊，而他也輸得服氣，並大讚拿度是網壇王者，「他在重要時刻表現較好，能一直保持堅毅不屈的心理狀態。恭喜拿度和他的團隊，他是實至名歸的」。

拿度4強將與3號種子、德籍球手阿歷山大薩維利夫爭入決賽，當日碰巧是其36歲生日。至於薩維利夫則在昨晚以盤數3︰1擊敗獲封「新拿度」的19歲西班牙籍超新星卡路士艾卡拉斯。

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