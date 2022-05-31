法網｜港將黃澤林青年組男雙旗開得勝　中國新星鄭欽文不敵一姐下馬 (21:34)

黃澤林繼澳網後再與美籍日裔的葛原般奴合伙，以4號種子身分出戰男雙首圈，面對來自美國及澳洲的跨國組合。雙方首盤各破3次發球局，結果黃澤林/葛原般奴在決勝局「搶七」成功先拔頭籌。兩人第2盤續展現強勢，第一發球得分率達92%，再以局數6：1勝出。

成人組男單16強出現意外賽果。2號種子、俄將丹尼麥維迪夫以2：6、3：6、2：6，直落三盤不敵克羅地亞籍的施歷；世界排名曾高踞第3的施歷，相隔4年再闖法網8強。丹麥籍的魯尼則以盤數3：1淘汰「壞孩子」特薛斯柏斯，成為該國首名躋身大滿貫8強的男單球手。

女單方面，中國籍19歲小將鄭欽文越級挑戰世界「一姐」施維雅達，首盤意外地贏7：6領先，但連輸0：6、2：6反負，她賽後透露因經痛影響發揮下，嘆道：「真的很希望自己在場上是一個男人，不必遭受這種痛苦」。鄭欽文雖在16強止步，但仍寫下個人大滿貫最佳成績。施維雅達則延續32連勝走勢，8強遇上彭古拉。

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