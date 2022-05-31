友賽｜意軍披新戰衣鬥阿根廷　基亞連尼演告別戰冀巴斯東尼接班 (22:33)

與運動品牌PUMA合作近20年的意軍，今年3月宣布合約將於明年屆滿，雙方合作設計的最後一件球衣昨日公布。有別於傳統全藍色的設計，新球衣有4個深淺不一的藍色方格圖案，以示球隊曾四奪世界盃冠軍。領口位置則有意大利國旗上紅、白、綠3種顏色，後頸位置亦印上意大利的字樣。意軍新戰衣目前已在PUMA及意大利足總官方網站發售（按此瀏覽），售價最低為114歐元（約960港元）。

意軍重返去年勇奪歐國盃的溫布萊球場，亦是隊長基亞連尼的告別戰。這名效力祖雲達斯的37歲功勳老將早前落實離隊，並盛傳獲美職球隊招手，但昨晚出席賽前記者會時表示暫專注為國家隊爭勝，「我只想以勝利作結，沒有這場賽事，我或許在3月於土耳其已決定退出國家隊。當我知道能與阿根廷交手時，我便覺得這是上天的禮物。能與美斯這樣的世界級球星交手，我已準備好享受比賽。至於接班人方面，我見到巴斯東尼不斷進步，假以時日可以成為國家隊的主力」。

至於視此仗為世界盃前哨戰的阿根廷隊，一眾主力勢掛帥寓賽於操。首席射手美斯賽前接受阿根廷媒體訪問時，承認今季加盟巴黎聖日耳門（PSG）後需時適應，年初感染新冠病毒後亦超過1個月內不能跑步，影響狀態。冀帶領阿根廷隊奪得世界盃的美斯，亦稱讚皇家馬德里射手賓施馬今季表現出色，認為對方若榮膺金球獎將實至名歸。

另外，曾效力AC米蘭及費倫天拿的意大利隊名宿岩布仙尼，周日迎來其45歲「牛一」，並在社交網上載相片感謝球迷祝福，並標籤「Happy Birthday To Me」，似未忘2004年隨AC米蘭來港時，在亞洲電視台慶晚宴上唱生日歌為自己祝壽的往事。

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