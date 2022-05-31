賽車︱唐偉楓周五出戰富士24小時耐力賽　冀重溫舊夢再奪冠 (17:52)

唐偉楓自2018年起參加日本富士24小時耐力賽，並於2020年代表Hirix Good Day車隊封王。他在今年加入日本車隊Helm Motorsports，於6月3至5日伙拍平木湧也、平木玲次和鳥羽豊，駕駛日產GT-R Nismo GT3戰車，角逐最頂級的ST-X組別。講起今屆目標，他毫不猶豫地說：「當然想贏冠軍，我每次參賽都以冠軍為目標。」唐偉楓亦自言幸運，參賽計劃不受疫情影響。

完成這項賽事後，唐偉楓將休息兩周，在6月中轉赴葡萄牙，備戰7月舉行的波爾蒂芒24小時耐力賽，夥拍香港車手甄卓偉，以及兩名業餘車手古兆霖和劉英傑，駕駛奧迪RS3 LMS TCR，為比利時車隊AC Motorsports爭勝。這名26歲港隊表示，近兩年因疫情關係，甚少機會以全香港車手陣容比賽，因此對這項賽事也相當期待。

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