英超︱保亞利正式接掌車路士　冀帶領球隊延續成功　英專家料轉向「利物浦模式」 (16:41)

在艾巴莫域受英國制裁下急於賣盤，車路士在聲明中形容是次交易是以「史無前例」的速度進行，僅花3個月完成易主，較恒常快了數倍，並透露這次放盤共獲250多份購買詢問，最終獲12份有效投標，並由保亞利及清湖資本財團成為中標者，雙方將共同控制和治理球會，而保亞利則擔任控股公司董事長。新班主承諾將投放資金增強球隊競爭力、青訓、女子隊及重建史丹福橋球場等。

保亞利表示：「很榮幸成為車路士的新班主，每場比賽每一分鐘，我都會百分百投入。我們目標很明確，就是帶領球隊延續成功之路，並致力做好青訓培育人才，讓球隊長期保持競爭力。」

英國足球金融專家Kieran Maguire分析指，保亞利或不會複製艾巴莫域的經營理念，而是轉向「利物浦模式」，參考同樣來自美國的芬威體育集團，以更有效率的數據收集去開源，令球隊在保持實力之餘，亦可在財政收益上有更好的回報。

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