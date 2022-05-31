友賽︱港足新舊主帥對決　安達臣冀擺脫多名前帥保守風格　金判坤首倒戈 (19:18)

馬來西亞vs.香港 港台電視32台 周三晚上21：00直播

港足日前在泰國完成近兩周集訓，其間安排了3場閉門熱身賽，包括對泰國球隊春武里、緬甸隊及泰國U23，據報取得1勝2和，大軍昨抵達吉隆坡後隨即展開操練。安達臣談及麾下狀態時，重申即使連同本地集訓已復操逾4周，球員仍未回復100%，「這並不容易，若太急於催谷球員狀態，會增加他們的受傷風險。我們只有25名球員，因此要小心地保持大軍完整」。

港足將在亞盃外第3圈D組面對印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊，力爭出線決賽周席位。安達臣認為馬來西亞隊與港足，以及亞盃外同組球隊實力相近，深信今仗是出發印度前的最佳考驗，但強調戰果並非重點，「我一直跟球員說，在出發印度前的備戰，戰績並非首要。不少球員經歷疫情停操後，一直未踢過90分鐘的比賽，希望明日能看見他們的進步。即使明日不幸輸波，也不用過於在意」。

安達臣過去執教朝鮮隊時，曾在2019年亞盃外與大馬隊兩度交手，均大勝4：1。他深信對方近年實力有所提升，但透露賽前未有特別研究對手，只專注讓自己的球隊變強。他更提及過去3任港足主帥，包括今仗對手的金判坤、加利韋特及上任的麥柏倫，都偏好保守踢法，總想把防線縮後；他卻希望引入主攻踢法，為球隊帶來改變，「不論對手是馬來西亞、朝鮮，還是卡塔爾，我們都會沿用相同的比賽風格」。有份出席記者會的中堅馮慶燁表示，新帥期望港將跳出「舒適圈」，已準備好以新踢法示人。香港電台電視除了明晚免費直播這場友賽，亦會直播港足下周起的3場亞盃外。

港足上次與大馬交手為2017年10月亞盃外，當時憑佐迪及麥基各建一功，在主場以2：0擊敗對手，時任港足主帥正是金判坤，今仗亦是Kim sir自2017年底離任後首次倒戈。他今年1月接掌大馬隊後，至今領軍3場國際賽錄得兩勝一負。過去兩度執教港足的他，坦言今仗百感交集，但會嘗試抽離對香港的情感，「每場比賽對我來說都沒有分別，我都會用同一方法準備爭取勝利。我目前在乎的是備戰亞盃外，我們同組的主要對手為土庫曼隊，而港足實力與他們相近」。他又稱期望大馬隊踢出熱血及團結的足球，讓主場球迷感到自豪。馬來西亞將於主場出戰亞盃外E組，同組對手還有巴林隊及孟加拉隊。

另外，港超球隊東方龍獅在下月底將到泰國出戰亞協盃J組分組賽，今宣布有5名球員離隊，包括約滿的基頓、艾華頓、艾華度及杜華利，以及因個人理由、與球會達共識提前解約的亞歷斯祖。

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