英超｜森林相隔23年升班下季袋17億　希臘班主承諾投資買人　比列錫勢投熱刺 (20:11)

英冠季軍哈特斯菲爾德此役於43分鐘，因後衛高維爾解圍變擺烏龍，以1球飲恨，令英軍殿軍諾定咸森林得以自1999年後，再次升回英超。54歲的馬連拿基斯說：「這是一個神奇的晚上，不僅對我來說，而且對英國和全世界成千上萬甚至數百萬的支持者來說。正如我5年前所言，我們必須把森林帶回應屬的地方。現在我們想要更多，希望未來能爭取更高的排名。另外，我們需擁有優秀球員，為球隊提供彈藥。」

去年9月上任的42歲森林領隊谷巴則說：「這是一間神奇的球會，我們就是要令人們記起它。」森林曾於1978年在已故名帥白賴仁哥洛夫領軍下首奪英甲冠軍，往後兩年更連續在歐洲冠軍球會盃封王，名將則有施路頓、法蘭西斯、皮亞斯、迪斯獲加、堅尼、哥利摩亞及舒寧咸等。

另外，國際米蘭的33歲克羅地亞翼鋒比列錫據報已身在熱刺，待通過體測後勢會加盟，但另一獵物國米守將巴斯東尼，卻傳言不想離開國米。此外，曾代表蘇格蘭出賽43次的58歲門將哥林，被診斷患上食道癌，據報只餘6個月壽命，但他拒絕做化療，事關據報化療亦只會延長3個月生命。哥林曾效力格拉斯哥流浪和曼聯等著名球隊，亦曾參加世界盃和歐洲國家盃各兩次。

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