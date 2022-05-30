歐聯決賽｜法國兩部長歸咎利迷持假票釀騷亂　艾簡達拿妻斥賽會安排失當如噩夢 (21:26)

法國體育部長奧迪亞卡斯特娜（Amelie Oudea-Castera）接受RTL訪問時，回應有關歐聯決賽場外的騷亂，她將矛頭直指利物浦球迷，表示大約3至4萬人持假票企圖入場，又指與皇馬相比，紅軍未能妥善安排前來巴黎的支持者。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則指在場外被捕約30人，逾半跟英國公民有關，而且售假票的情況已達「工業規模」。

不過，多名紅軍球迷、甚至有職球員及名宿的家屬都中了催淚彈，他們向傳媒投訴受到法國警方暴力鎮壓，又指球場的安全閘出現故障才引起混亂。紅軍中場堤亞高艾簡達拿的妻子祖莉雅在IG批評賽會安排不當，加上警方向無辜球迷球迷濫用暴力，導致在等候入場時險象環生，並形容這次經歷為一場噩夢。

雖然利物浦在歐聯決賽不敵皇家馬德里屈居亞軍，他們昨日仍如期舉行勝利巡遊，向球迷展示英格蘭足總盃及聯賽盃兩項錦標，盛傳季後轉投拜仁慕尼黑的沙迪奧文尼，亦有參與其中。

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