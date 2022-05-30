NBA｜塞爾特人東決搶七戰挫熱火　相隔12年再闖總決賽　塔圖向高比拜仁致敬 (17:05)

塞爾特人甫開賽已展現爭勝決心，首節已經攻下32分，他們在上半場更一度將領先優勢擴大至15分。熱火在占美畢拿的帶領下急起直追，此子打足48分鐘兼射入全場最高的35分，第四節末段助主隊打出一波11：0的攻勢，將比分追近至96：98。

不過，塞爾特人在塔圖、謝倫布朗和史馬特三位主將皆取得逾20分下，成功守住勝局，以4分之差擊敗熱火，以總場數4：3晉級。這也是綠軍自2010年的「三巨頭」年代後，首次亮相總決賽。

塔圖在這場東岸決賽生死戰交出「雙雙」26分及10籃板，而他在整個系列賽亦平均貢獻25分、8.3籃板及5.6助攻。這名綠軍後衛更獲選為東決MVP，他直言感到榮幸，並指打入總決賽是美夢成真，「當我在高中的時候，總想像這樣的時刻。很高興能夠贏得這個以布特命名的獎項，我要帶回家給我的兒子看看」。

眾所周知，塔圖視高比拜仁為偶像，後者在2020年1月因空難離世前，亦試過跟塔圖一起訓練，提攜後輩。塔圖今仗戴著紫金色和印上24號的高比拜仁護臂，以及穿上「黑曼巴」球鞋，渴望偶像的精神與自己同在，他在賽後說：「拜仁是我最喜愛的球員，這是我職業生涯中最關鍵一仗，我希望以護臂和球鞋向他致敬，跟他分享這一刻。」

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