東亞盃︱港足27人集訓今開操　張健峰期待小將入選　鄭展龍盼再戰東亞盃 (15:51)

今次港足27人名單以U23球員為主，部分為U19小將，只有鄭展龍一人有大港腳比賽經驗，以及早前隨大港腳操練的香港U23中堅黃浩然、傑志小將趙聡悟及冠忠南區門將伍瑋謙。連同補選的蔡子濤及鍾凱文共有5名門將。

今屆東亞盃決賽周由原定中國改至日本主辦，港足將於7月19至27日先後對日本隊、韓國隊及中國隊。日本及中國已確認將派U21及U23青年梯隊參賽。張健峰期望今次集訓球員爭取機會入選，「就像4月港足集訓，余在言及簡嘉亨最終入選大港腳」。「張峰」身兼港超球隊香港U23主教練，他透露已為下季組軍，包括招攬更年輕小將，並確認隊長黃威將離隊。盛傳這名港足中場將轉投理文。

今次集訓最年長的兩名球員，同為今年24歲的鄭展龍及黃浩然。「龍仔」理解早前落選大港腳，承認狀態不及其他隊友，期望在集訓提升體能，可繼兩年半前再戰東亞盃決賽周。被問到有機會在東亞盃面對港產中國國腳戴偉浚，龍仔稱他們小時候已在傑志香港巴塞足球學校同隊並肩作戰，「他是好球員，但我們首先要做好自己」。

至於大港腳在泰國集訓近兩周後，球隊今早轉機赴馬來西亞吉隆坡，準備周三晚友賽馬來西亞隊，除了是安達臣首場正式賽事領軍，同時是對方新主帥金判坤離開港足後首次倒戈。

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