歐聯決賽｜傳文尼向利物浦隊友道別　勢投拜仁尋新挑戰 (22:47)

沙迪奧文尼與利物浦只餘1年合約，近日被傳媒追問未來動向，日前曾表示將在歐聯決賽後宣布，但不敵皇家馬德里後避談此事，至今晚才有歐洲傳媒廣泛報道，這名塞內加爾國腳已於賽後在更衣室向隊友透露將會結束與利物浦的6年賓主關係。

30歲的文尼於2011年在梅斯展開在歐洲職業賽生涯，曾效力RB萊比錫和修咸頓，2016年轉會「紅軍」，曾與菲臘比古天奴、穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴，組成「古埃及文明」進攻組合，而即使近季有鋒將迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯加盟，仍無損領隊高普對他的信任，不時讓他掛帥。

文尼至今上陣269次入120球，主要冠軍榮譽有2019年歐聯、2020年英超、2022年英格蘭足總盃和聯賽盃等。料他很有可能轉投拜仁慕尼黑，取代即將離隊的羅拔利雲度夫斯基，後者與隊友基拿比據報已被皇家馬德里垂青。此外，文尼於年初帶領塞內加爾隊首奪非洲國家盃冠軍，故此曾傳言若他能助紅軍揚威歐聯，便很有機會奪得金球獎，而在紅軍今晨功虧一簣後，該獎項據報已成為皇馬前鋒賓施馬的囊中物。

此外，曼聯今晚宣布，看守領隊蘭歷克將提前離隊，不會按照原訂合約轉任球會顧問，以專注奧地利隊主帥職務。這名德籍教頭上月落實接掌該隊，本港時間周六（4日）將首度領軍征戰歐洲國家聯賽A1組，作客克羅地亞隊。

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