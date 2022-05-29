港超｜兩港甲區隊確認獲邀升超　大埔料班費約600萬　深水埗爭取贊助 (17:44)

上季港超因疫情腰斬，下季隊數未定，但有傳有機會增加。大埔秘書長陳平確認獲足總邀請及已回覆去向，稱99.9%升班，「足總廣邀區隊升班想搞好港超，一開始我們不是太樂觀，但新任主席（大埔鄉事委員會主席林奕權）覺得應藉此機會培訓青年球員，我估班費可預600至700萬元」。

大埔是2018/19年港超冠軍，但兩年前因欠薪自降甲組。陳平強調資金來自執行委員會人士，不會再是外來資金，期望政府可再「調整」資助，而和富社企會續冠名，但承認班底不少職球員都有正職，包括教練陳旭智，若升班勢要重新組軍，包括提拔青年軍及另覓教練團，「要找3、4個有質素球員或前港超兵助拳，會有外援但不多」。大埔今季有兩名入籍老將安基斯及安達在陣。

同樣有意升超的區隊還有深水埗，主教練高俊基稱，季初目標為港甲冠軍，若達標便會升班，而球季腰斬後若在聯賽盃取佳績，亦會履行升班承諾，並證實本月中收到足總邀請，「暫未找到大贊助商，仍需努力。若聯賽盃成績欠佳，便要再研究是否升班，畢竟贊助商也要考慮球隊成績」。深水埗首仗於天業路公園以1：0擊敗佳聯元朗，現場所見這支區隊有雪糕品牌贊助，愉園前領隊潘文迪亦有帶隊，陣中有12人有港超經驗，如羅港威、黎格爾及嚴啟華等，但他們均有正職，未知會否隨隊升班。

另一區隊佳聯元朗球會秘書郭靜然確認不會升班，「升超對很多區隊都是目標，但我們下季真的未是時候。以球會目前資金，升班一季是無問題，但我們想長遠能在港超立足，而非踢一兩季又因資金不足，要減球員人工或自降，這不是我們想做的事」。

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