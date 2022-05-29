歐聯決賽｜歐洲足協稱有人持假門票　利物浦促徹查　球場保安惹辦奧質疑聲 (15:44)

歐洲足協稱同情受影響的球迷，會跟法國警方及法國足總調查此事。利物浦發聲明稱對決賽入場安排及安全問題非常失望，要求展開調查，「這是歐洲球壇最偉大的比賽，球迷不應該遇到這種事情」。法媒報道在騷亂中，至少有46人被捕。

受影響的除球迷外，還包括祖爾麥迪比哥哥Marvin及其懷孕的妻子，據悉兩者被胡椒噴霧攻擊後，需向附近的餐廳求助。Marvin接受德國天空體育訪問時，怒斥賽會安排不當，「當地警方在充滿小朋友和無辜球迷的地方使用催淚彈，這是極危險的行為」。紅軍領隊高普在接受訪問時亦稱：「我未能與我的家人聯絡，但我知他們進場時有麻煩。我不清楚原因，只知道有不愉快的場面出現」。

聖但尼球場（法國國家體育場）為2024年巴黎奧運田徑及七人欖球場館，是次衝突為東道主帶來辦奧質疑聲。

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