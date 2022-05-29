歐聯決賽｜利物浦一周失兩冠　高普信可捲土重來　文尼避談投拜仁傳聞 (14:52)

高普連同此前執教多蒙特，累計4次打入歐聯決賽，除了2019年擊敗熱刺，其餘3屆均屈居亞軍，與意大利籍名帥納比並列在歐聯決賽落敗最多的主帥。高普賽後大方恭賀皇馬奪冠，「這是一場勢均力敵的比賽，皇馬踢得更好，值得奪冠，我們亦有很多機會，至少有3次入球良機，仍不足夠贏得比賽」。

利物浦今仗多達24次射門，但繼英格蘭聯賽盃及足總盃後，今屆3場盃賽決賽都未能入球。紅軍今季踢了多達63場比賽，由爭四冠王最終只成本土盃賽雙冠王，惟高普深信球隊下季會捲土重來，「我們在英超只差1分，歐聯又只是一球之差，這說明問題不在球隊，就像2018年當季表現出色也未能奪冠，但我確信下季會捲土重來」。

至於沙迪奧文尼賽前盛傳將轉投拜仁慕尼黑，他賽後未有回應此事，僅稱想感謝球迷和高普，希望紅軍能繼續成功。

相關報道：歐聯決賽｜高圖爾斯助皇馬封王膺最佳 憶英超生涯不獲尊重 安察洛堤4冠寫歷史

相關報道：歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山 皇馬挫利物浦14次封王