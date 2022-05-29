歐聯決賽｜高圖爾斯助皇馬封王膺最佳 憶英超生涯不獲尊重 安察洛堤4冠寫歷史 (12:29)

利物浦全場多達24次射門，但多次入球良機均被高圖爾斯化解，他除了在上半場撲出沙迪奧文尼的射門，皮球再中柱避過一劫，更6次救出穆罕默德沙拿的攻門，成歐聯史上第3名當選決賽最佳球員的門將，贏得個人首個歐聯冠軍。這名本月中度過30歲生日的比利時隊門神，曾在車路士落班4季，賽後提及在這場決賽重新證明自己，「我認為自己在英格蘭沒有得到足夠尊重，即使贏過英超冠軍，在皇馬也曾有表現出色的一季，但仍缺乏認可，還是有很多批評。好的，我今日展示實力證明了自己，為付出的努力贏回尊重」。

他續說：「在網上看到很多人說，我今仗會被羞辱，現實完全相反。我上次參加歐聯決賽已是8年前（為馬德里體育會），當年還是輸了，不過正因曾經失落錦標，如今奪冠感覺才會更美好」。

安察洛堤成為史上首名四度領軍贏得歐聯的主帥，若連同球員時代更贏得6次。皇馬在今屆歐聯淘汰賽先後擊敗巴黎聖日耳門， 以及英超三強車路士、曼城及利物浦，奪冠含金量極高，「肥安」笑言自己是個「為打破紀錄的人」，認為四奪歐聯中以今屆難度最大，「季初沒有人認為皇馬今季能奪冠，很高興我回來首季即完成一個精彩的球季。球隊士氣一直很好，即使決賽遇到困境都沒有退縮，球員的專注和經驗成為取勝關鍵，擊敗了一支沒怎麼輸過的球隊」。

他透露在3月底聯賽大敗予巴塞隆拿後，曾向會長皮里斯承諾，球隊最終會贏得西甲和歐聯成「雙冠王」，亦是安帥執教首季同時贏得歐聯及聯賽錦標。皇馬之後再有歐洲超級盃，面對歐霸冠軍法蘭克福。

皇馬有9名球員贏得第5次歐聯冠軍，包括馬些路、莫迪歷及賓施馬。其中戴上隊長臂章高舉獎盃的馬些路，賽後親證將會約滿離隊，結束效力「銀河艦隊」長達16年的生涯；36歲中場莫迪歷據報將續約多一季至明年6月；賓施馬以15球首次成為歐聯神射手後，勢成今年度金球獎大熱。

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