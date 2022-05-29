歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山 皇馬挫利物浦14次封王 (05:36)

利物浦除了穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克重返正選，兩大中場法賓奴及堤亞高艾簡達拿均趕及傷癒「擔正」；皇馬亦有中堅阿拉巴養傷一個月後復出。賽事在巴黎的聖但尼球場舉行，由於賽前場外仍有眾多利物浦球迷未能入場，大會以「安全問題」為由延遲了36分鐘開賽。據報有數百沒有門票的球迷試圖硬闖入場引發騷亂，令當地警方施放胡椒噴霧，多個傳媒均批評大會安排混亂，開賽播放歐聯主題曲時，場內噓聲四起。

利物浦甫開賽即在前場高壓逼搶取得主導權，上半場多達10次攻門及5次中龍門，包括在15分鐘起6分鐘內連番攻門，其中沙迪奧文尼於21分鐘起腳，被皇馬門將高圖爾斯撲到再中柱。皇馬受壓下在上半場僅得一次正式攻門，主要透過長傳讓兩翼雲尼斯奧斯及費達歷高華維迪突破，戰至完半場前出現關鍵一幕，射手賓施馬在禁區接應長傳未能起腳，但紅軍門將艾利臣比加與中堅伊巴希馬干拿迪誤會碰撞後，皮球又落在賓施馬腳下射入空龍，但球證經視像裁判（VAR）判賓施馬越位在先入球無效，上半場雙方互無紀錄踢成0：0。

利物浦大難不死，於換邊後59分鐘仍失守，被雲尼斯奧斯在右路接應華維迪精準直線傳中後門前破網，為皇馬領先1：0。這名巴西隊翼鋒亦以21歲零10個月，成為歐聯史上第4年輕的入球球員。紅軍落後換入迪亞高祖達傾力反撲，沙拿有兩次入球良機，先在右路切射被高圖爾斯飛身撲走，其後於82分鐘接應長傳再攻門，又一次被今仗神勇的高圖爾斯撲出。皇馬最終保持1：0勝局完場，利物浦一周內先後成英超及歐聯亞軍，惟今季仍贏得英格蘭聯賽盃及足總盃成「雙冠王」。

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