NBA東決︱占美畢拿負傷奮戰獨取47分　率熱火挫綠軍迫至搶七戰 (19:44)

受傷患困擾的占美畢拿過去3仗表現低迷，在東決第3至5戰合共上陣87分鐘僅得27分，間接令球隊整體表現下滑，連輸兩仗落後場數2：3。今出征波士頓的TD花園球場，畢拿全場上陣多達46分鐘，29投16中獨取全場最高的47分，並貢獻9個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，與近仗判若兩人，率軍以8分優勢力克「綠軍」，場數扳平3：3，將於下周一早上返主場打「搶七戰」爭入總決賽。

畢拿表示：「事實上我膝部仍有些不適，但在這環境下，落到場便將這些事拋諸腦後了，只想一心為球隊拿下勝利。」他又透露賽前獲熱火名宿韋迪來電，「韋迪找我談了一些比賽的事，又鼓勵我，的確令我有所鼓舞。」主帥史普斯查則認為系列賽雙方勢均力敵，以「搶七戰」分勝負相當合理，但認為球隊在這場生死戰料有主場之利。至於已闖總決賽的西岸冠軍金州勇士，落實陣中小前鋒披頓二世已傷癒，可在總決賽首戰復出候命。

另外，洛杉磯湖人委任達雲咸（Darvin Ham）接掌帥印，簽約4年。這名48歲教頭在球員時代是2004年底特律活塞冠軍隊成員，近4季於密爾沃基公鹿擔任首席助教，並隨隊贏得上季總冠軍，他在2011至13年亦曾任湖人助教。達雲咸亦成為目前第15名現任黑人主帥，是NBA首次有至少半數主帥為黑人。對於其加盟，陣中頭號球星「大帝」勒邦占士在社交網表達興奮之情，慶祝對方執教「紫金軍團」。

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