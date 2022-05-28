英超︱卡雲尼發表離曼聯宣言　遺憾未能貢獻更多　傳獲意甲多隊垂青 (18:46)

卡雲尼加盟曼聯兩季上陣59場入19球，是球隊上季成英超及歐霸盃亞軍的功臣之一，他是繼中場尼曼查馬迪及後備門將李爾格爾後，第3名落實今夏離隊的「魔兵」。臨別在即，他接受球會官網訪問，感謝紅魔球迷兩年來的支持，「我想由衷感謝所有曼聯球迷，自我加盟以來，球迷已向我表達極大尊重，認同我為球隊的努力及付出，讓我能夠帶着美好回憶離開」。

今季隨着球星基斯坦奴朗拿度（C朗）回巢曼聯，這名35歲老將除了讓出7號球衣，改穿21號，亦因傷患困擾令上陣時間大減，僅上陣20場入兩球，早已盛傳將於完季約滿離隊，他亦感嘆「今季未能延續上季表現，做出更多貢獻」。卡雲尼脫魔後不乏球隊問津，除了早前傳轉戰西甲，多支意甲球隊如前東家拿玻里，以及沙蘭力坦拿均有意招手。

曼聯下季由新任領隊坦夏格接手後重新出發，這名荷蘭籍教頭跟高層埋首重建增兵，頭號目標為巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，據報這名荷蘭國腳因不願下季未能參加歐聯而拒絕入魔，但坦夏格仍繼續游說這名曾在阿積士共事的舊部，表明「一季後就可重返歐聯」。

而體育傳媒《The Athletic》報道，曼聯已就羅致達雲紐尼斯一事跟賓菲加展開談判，據報這名22歲烏拉圭射手的轉會事宜將由金牌經理人佐治文迪斯負責，轉會費至少高達8000萬歐元（約6.73億港元），而且這名卡雲尼的國家隊後輩不乏其他歐洲列強有意羅致。另傳紅魔目標還有車路士中場尼高路簡迪及狼隊中場魯賓尼維斯。

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