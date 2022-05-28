體院巡迴展｜蘇慧音亮相開幕禮　拒因傷棄乒乓　伍家朗染疫康復心急復賽 (18:06)

於新城市廣場舉行的開幕禮吸引多人圍觀，5名港將先後上台分享，乒乓球隊的杜凱琹在台上獻唱《不浪漫罪名》更獲巿民鼓掌叫好。港隊將於6月10日赴歐洲，出戰WTT克羅地亞站、斯洛文尼亞站及布達佩斯大獎賽。

蘇慧音將於9月入讀香港科技大學物理系，她認為體院與全港12間大專院校簽署合作備忘錄，對運動員重返校園幫助良多。雖然手傷影響表現，但她不甘就此放棄打球，「現在一路讀書一路打球，雖然每日訓練時間減少，但目標變得更清晰目標，更有效率」。由於杭州亞運延期，蘇慧音可參與開學禮，不過她在10月到德國出戰聯賽，會透過zoom等跟上學習進度。

至於早前染疫的羽毛球「一哥」伍家朗現已痊癒，並在4月底體院解封時重投訓練，亦無任何後遺症。他將於6月2日起程往東南亞，在6周內打5項賽事，他也渴望盡快重返賽場，「世界排名在這5站賽事後解凍，所以我都會盡力爭取好成績」。

另外，黃曉盈明日將隨港隊赴卡塔爾出戰亞洲賽，這也是港隊自2015年後再次派隊出戰女子團體賽，她笑言習慣單打獨鬥，今次帶領師妹參賽要負更大責任，甚至練高低槓等項目，以備不時之需。她續稱：「我會看看情况，或會在平衡木嘗試難度高點的新動作。」

黃曉盈在3月贏得體操世界盃多哈站平衡木銅牌後，自覺仍有進步空間，她完成亞洲賽後，將隻身前往斯洛文尼亞和馬耳他，參與為期3星期的訓練營，備戰10月的世界賽。

巡迴展詳情

5月26日至6月5日 沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場

6月8日至6月19日 將軍澳新都城中心2期L1天幕廣場

6月22日至7月3日 樂富廣場UG2 Zone B中庭

開放時間：中午12時至晚上8時

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