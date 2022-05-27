歐聯︱文尼傳決賽後2.5億投拜仁　奧雲看好紅軍贏皇馬封王 (22:46)

沙迪奧文尼與利物浦只餘1年合約，雙方仍未就續約達成協議。他昨承諾會在歐聯決賽後公布去向，但《圖片報》今率先報道，他的經理人前陣子已與拜仁慕尼黑會晤，卻因這名30歲的塞內加爾國腳當時不想影響利物浦爭取成為「四冠王」，故此一直沒有告知會方。

文尼強調現專注於對碰皇家馬德里，又說：「我認為利物浦已忘記2018年決賽不敵皇馬。對手該仗確是表現較出色，值得奪標，但今次會是另一場比賽。我定會盡力為利物浦贏得冠軍。」他於年初已奪非洲國家盃，其後又助利物浦在英格蘭聯賽盃和足總盃封王，令他成為本年度金球獎的熱門人選之一，他直言：「對我來說，獲金球獎是另一花紅，但自1995年的利比里亞隊名宿韋亞後，至今仍未有非洲球員當選是令人傷心的。」

另外，球員時代曾效力利物浦和皇馬的英格蘭隊及宿奧雲，賽前看好紅軍能以3：0或3：1勝出，但警告右閘阿歷山阿諾特必須提防敵鋒雲尼斯奧斯祖利亞，並獲曾執教兩軍的賓尼迪斯認同，「肥賓」甚至提醒左閘安德魯羅拔臣也不要太輕出，否則會被聰明的敵鋒賓施馬有機可乘。

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