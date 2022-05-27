英超︱沙拿識英雄重英雄 網上恭賀孫興慜凱旋返韓 傳老孫乘勢推個人品牌 (19:06)

孫興慜在周二帶着英超金靴獎返回韓國，在仁川機場接受英雄式歡迎，同以23球並列成英超神射手的沙拿，近日亦在個人Twitter轉發有關片段，並留言稱：「恭喜你Sonny（孫興慜）！」而「老孫」亦隨即回覆：「多謝你的祝賀，Mo（沙拿）。」

韓國傳媒早前報道，孫興慜將會乘勢在下月17日推出名為「NOS7」的個人品牌，意指其英文名「Son」的倒寫，加上在球會及國家隊的7號球衣號碼，並已註冊商標，仿效球星基斯坦奴朗拿度（C朗）的「CR7」個人品牌。另據報孫興慜與家人斥資170億韓元（約1.1億港元）興建的「孫興慜體育公園」即將落成，位於其家鄉江原道春川市，總面積7.18萬平方米，有兩個標準足球場及多個5人足球場，還有博物館及宿舍等設施，將於下月初舉辦名為「孫興慜盃」的國際青年足球友誼賽。

另外，阿士東維拉續擴軍，繼早前簽入馬賽中場保巴卡卡馬拉，再落實西維爾的29歲巴西籍中堅迪亞高山度士加盟；列斯聯護級成功後亦斥資2800萬鎊（約2.77億港元），簽入薩爾斯堡21歲中場艾朗臣，為歷來第二高轉會費的美國國腳。

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