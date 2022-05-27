NBA西決︱勇士淘汰獨行俠闖總決　咖喱仔膺西決MVP　誓言重奪總冠軍 (17:44)

獨行俠主將盧卡當錫今仗早段手風欠順，首節投籃只得10射2中。勇士第2節尾段將領先優勢拉開，半場領先對手17分。基利湯臣全場攻入8記三分球，今屆季後賽第5次單場攻入至少8球三分創下聯盟紀錄。獨行俠第3節一度追至個位數分差，但仍以10分見負。勇士8年內第6次躋身總決賽，對手為波士頓塞爾特人或邁阿密熱火。

史堤芬居里此戰獨取15分及交出9次助攻，在系列賽場均得23.8分、6.6個籃板及7.4次助攻，當選以傳奇球星「魔術手」莊遜命名的西岸決賽MVP。球隊經歷兩季低潮後重返總決賽舞台，他明言不會滿足於現狀，誓重奪失落4年的總冠軍，「過去兩年我們保持樂觀，終於回到屬於我們的總決賽。這並非我們的終極目標，但還是會熱烈的慶祝，因我們這兩年克服了不少困難」。

其他報道：法網｜8號種子彼絲高娃慘負外卡球手 女單頭12種子7人下馬

其他報道：歐聯｜沙拿視4年前憾負皇馬為動力 文尼稱決賽後定去向 利物浦主力復操