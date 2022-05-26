歐聯｜沙拿視4年前憾負皇馬為動力　文尼稱決賽後定去向　利物浦主力復操 (20:16)

穆罕默德沙拿於4年前的歐聯決賽上半場，被時為皇家馬德里隊長的沙治奧拉莫斯摔跌，導致肩膀受傷被迫退下火線，「紅軍」終以1：3敗陣。沙拿說：「我當日比賽了半小時便傷出，那是我足球生涯最糟糕時刻，我極之沮喪，其後在醫院得悉利物浦落敗。我當時心想：『我們不能這樣輸掉比賽的。』」他續指出該仗的賽果，以及周日在英超煞科戰後屈居曼城之下，「已成為利物浦上下今次爭奪歐聯的動力，這也是我來到這裏後，一直奮戰的目標」。

沙拿與紅軍的合約只餘1年，雙方仍未就續約達成協議，但這「埃及美斯」說：「我肯定下季會續為球隊披甲，但現在我不能聚焦合約上。我一點也不想自私，只會記掛着球隊，這個星期非常重要，我們要再成為歐洲冠軍，希望再看到隊長佐敦軒達臣再次高舉冠軍獎盃。」軒達臣表示，這次歐聯決賽不存在復仇想法，又說：「皇馬是世界級球會，擁有世界級球員。利物浦需要的是保持100%的最佳表現，再不需要額外動力。」

另外，同樣餘1年合約的沙迪奧文尼回應續約問題時稱：「我會在歐聯決賽後回答這問題。」他近期傳言獲拜仁慕尼黑垂青，下季取代勢會離隊的箭頭羅拔利雲度夫斯基。此外，利物浦主席湯華拿日前表示，希望文尼和沙拿留效。領隊高普則堅稱歐聯決賽戰果不會對麾下的前途構成影響，「我們會就合約事宜與所有球員研究，但現在並非討論它的適當時候」。

另外，利物浦防守中場法賓奴已隨隊復操，領隊高普亦稱堤亞高艾簡達拿康復進度遠超預期，勢可於歐聯決賽上陣。

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