NBA東決｜塞爾特人再挫熱火叫糊　有望寫12年最佳　主帥未滿足籲減失誤 (16:03)

兩隊首兩節手感冰冷，全隊投籃命中率均不足四成，半場熱火領先42：37。然而塞爾特人第3節打出一段24：2攻勢扭轉局面，謝倫布朗攻入全場最高的25分，塔圖亦取得22分、12個籃板、9次助攻的準「大三元」數據，「綠軍」最終反勝23分，在系列賽首次領先，本港時間周六（28日）主場再贏一仗，即可躋身闊別12年的總決賽。

綠軍第3節將對手命中率壓低至16.7%，強悍的防守成今仗逆轉關鍵。教練烏度卡認同麾下的防守使各隊「頭痕」，是球隊在季後賽向前邁進的本錢。然而他亦斥責球隊上半場失誤過多，「熱火上半場取得的42分，有12分來自己隊失誤，16分來自進攻籃板。我們下半場把劇本翻轉，表現完美無瑕，這顯示減低失誤次數的重要性」。

熱火在後衛泰萊希路缺陣下，連續兩場命中率陷低迷，今仗三分球45投僅7中，命中率低至15.6%。教練史普斯查認為兩隊此役均有球員表現遠遜預期，但強調不會為落敗找藉口。

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