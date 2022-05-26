歐協聯｜羅馬小勝飛燕諾　摩連奴盡攬歐戰3盃成第一人　灑淚許諾留隊尋挑戰（附精華） (12:57)

賽事於阿爾巴尼亞首都地拉那舉行，自1990/91球季歐協盃（歐霸前身）後再闖歐戰決賽的羅馬，開賽17分鐘有米希達恩傷出，但32分鐘由辛尼奧路接應基安盧卡文仙尼長傳，門前快腳挑過敵軍門將射入領先。飛燕諾及後傾力反撲，杜維爾馬拉西亞50分鐘禁區外施冷箭，被魯爾柏迪斯奧飛撲後中柱彈出。「首都狼」保住勝局至完場，贏得隊史首項由歐洲足協主辦的賽事冠軍。

摩連奴賽後與意籍名帥查柏東尼睇齊，成為史上第2名歐戰五冠教頭，亦是首名帶領4支不同球隊在歐洲賽捧盃的教練。他賽後說道：「除了為曼聯贏下歐霸以外，帶領波圖、國際米蘭及羅馬奪冠都是非常特別的。這次奪冠不單會留在羅馬的歷史，亦是我的歷史。」

向來野心龐大的摩帥，賽後向傳媒確定來季不會離隊尋求新挑戰，強調現階段只希望繼續帶領羅馬進步，「我會留在這裏，毫無疑問。我們的班主已為來季摩拳擦掌，在專業人員的協助下，我們有着更強大的計劃。我現在感覺像羅馬球迷，這或許是我對待工作的方式，我對執教過的球會都充滿歸屬感，因我們都曾共同進退」。

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