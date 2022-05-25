法甲｜亨利：麥巴比留法國有助衛冕世盃　尼馬被PSG放棄傳獲皇馬斟介　 (22:20)

基利安麥巴比盛傳今夏改投皇家馬德里，最終令人意外地選擇留在PSG。亨利說：「他這次決令定所有法國人高興，若你想成功，就不能讓他離開，因為已不能在當今世上找到同樣的球員。他對法國隊爭取衛冕世界盃起着鼓舞作用，而且增加法國球會揚威歐戰的機會。」賓施馬欲在皇馬與麥巴比合作，他表示沒為這名法國隊友拒絕來投而憤怒，事關每個人都有權決定自己的未來。皇馬中場莫迪歷被問及去向時，笑稱不會像麥巴比一樣，似暗斥對方背叛了皇馬，他又說：「我仍未續約皇馬，但我不想像麥巴比一樣，我希望皇馬也不要這樣對我。」

另據《隊報》報道，PSG勢放棄尼馬，將為對方聽取報價，失去麥巴比的皇馬傳已轉向斟介這名巴西隊前鋒，但曼城、曼聯和利物浦等應沒興趣簽入他。巴塞隆拿會長拿樸達則堅稱，只有在免費轉會的情况下，尼馬和另一PSG鋒將美斯才有機會回巢。此外，PSG女隊的60歲男教練尼高爾被停職，據報凡爾賽警方介入調查，事件與球隊去年在美國出戰季前熱身賽期間，有人向隊中一名女球員做出不當行為有關。

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