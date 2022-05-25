網球｜拉度簡露法網次圈倒灶　梅利借足球世盃比喻　斥ATP為俄羅斯處分溫網無理 (20:14)

美國公開賽冠軍、世界排名12位的拉度簡露，周一於個人法網首戰苦戰3盤才過關，今仗面對28歲、排名低35位的莎絲洛域，首盤先以6：3拔頭籌。不過，這名19歲新星緊接兩盤接連犯錯，第3盤更多達12次無壓力下犯錯，終連輸兩盤1：6敗陣出局。28歲的莎絲洛域將轉戰德籍名將姬爾芭，力爭16強席位。

拉度簡露日前表示，不會理會女子網球聯會處分溫網，即使這項大滿貫不會有排名積分，仍期待主場參賽。英籍球星梅利亦稱，男子網球聯會同樣的禁令，對球手而言毫無意義，他說：「就像足球世界盃一樣，球員從不為積分而戰，而且我猜想連高爾夫球球手也不知道，奪得高球大滿貫會有多少積分。」

溫網因禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，被兩大聯會以不公為由取消積分。英媒稱賽會高層已趕往法網賽場，希望在這項大滿貫下月27日開鑼前，說服兩個聯會取消制裁。

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