英超︱熱刺班主注資14.7億招兵　干地傳簽國米雙星比列錫及巴斯東尼 (18:39)

干地去年11月入主熱刺後，球隊成績拾級而上，由第9名升至殿軍，獲得來季歐聯入場劵，由他在冬窗引入的翼鋒古路施夫斯基及中場賓坦古亞備受好評，證明這名意大利名帥眼光獨到，加強了ENIC集團的信心，決定注資1.5億鎊招兵買馬。

干地於英超煞科後返回意大利，日內返英與熱刺高層傾談大計。據報他屬意四線至少簽入6名新力軍，其中會招攬即將約滿國際米蘭的克羅地亞籍名將比列錫，以及身價至少值5120萬鎊（約5億港元）的新晉意大利國腳巴斯東尼。干地同時亦相中維拉利爾的西班牙隊的守將柏奧托利斯，惟後者和巴斯東尼跟曼聯扯上關係。此外，干地對今季為賓菲加上陣41次入34球的箭頭達雲紐尼斯甚感興趣，又有意求購水晶宮後衛馬克古希。

熱刺守衛艾歷迪亞歡迎班主巨額注資，他說：「我認為會方須為這支球隊和這個領隊，好好把握機會，干地將會繼續推動球隊向前邁進。」至於盛傳被放棄的熱刺球員有貝雲積、尼當比利、盧施素、利古朗及哈利雲克斯等。

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