NBA球評｜重視年輕與多元　成就NBA新常態（文：TD） (20:57)

在全球發達國家共同面臨少子化問題的時代，未來勞動人口下降的比率一直惹人關注，美國出生率近年亦不斷下降，但與籃球人口成反比。根據美國運動器材協會的統計，人口總數約3.3億的美國，由2006年開始統計起，籃球參與人口一直在2200萬以上，至2016年起逐步回升，去年最新數字更寫下近5年新高的2600萬。

近代年長球星在NBA的生存空間亦不如以往，小將上位速度亦較往日快，不少年齡「30+」的昔日全明星球員都淪為底薪一族，才能留在聯盟搵食，教練更願意起用有潛力的新人，就如孟菲斯灰熊的摩蘭特、阿特蘭大鷹隊的崔爾楊格、明尼蘇達木狼的安東尼愛華士等，一踏入聯盟已有充足的上陣時間讓其上位，前兩者亦首次分列最佳年度二、三隊。

反觀近年不斷踢走小將，由37歲的勒邦占士為首的洛杉磯湖人，今季陣容平均年齡超過30歲，老牌球星雖多，但連季後賽也進不了。至於一些未能證明身價的新星，即使如2013年的選秀狀元班尼特，亦因表現平平很快無法留在NBA的大舞台，如今29歲的他更成為史上首名以NBA狀元身分登陸亞洲籃壇的球員，正為台灣P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人效力。

此外，NBA已故前總裁史端80年代推動國際化空前成功，如今不論是NBA或美國學界，非美籍球員的比率亦較過往明顯上升，NBA最佳一隊陣容連續兩年出現歐洲球員較本土球員多的現象，來自希臘的公鹿前鋒「字母哥」安迪度高安普，斯洛文尼亞的獨行俠後衛盧卡當錫，以及塞爾維亞的金塊中鋒約基治，如今都是籃壇獨當一面的球星，字母哥及約基治更包辦了近4年的NBA年度最有價值球員（MVP），足證更年輕及更多元，已是籃壇最高舞台如今的最佳寫照。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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