NBA｜勇士主帥卡爾為小學槍擊案痛心　再就立法管制槍械表態 (17:39)

得州一間小學遭一名18歲青年闖入開槍,造成最少19名學生死亡,另有兩名成人喪生,槍手及後遭警方擊斃。卡爾的父親38年前在黎巴嫩死於恐襲,他今日在位於得州的達拉斯帶領勇士出賽前就槍擊案發言,重申其支持槍械管制立場,「過去10日,國內有黑人長者在超市被殺,有亞裔教徒遭開槍致死,我們何時才開始做點事情?我很累,我厭倦站在這裏對槍擊案的死者家屬致哀,厭倦為他們默哀,受夠了」。至於同日上演的多場美國職棒(MLB)賽事,賽前均默哀悼念槍擊案死者。

系列賽只差一勝便鎖定總決賽席位的勇士,今仗被獨行俠星將盧卡當錫攻入30分及交出14個籃板,近14場第10次做出「雙雙」。勇士有「咖哩仔」史堤芬居里取得全隊最高的20分,第4節從最大分差29分力追至落後10分,但無法扭轉敗局,錯失提前晉級機會。

