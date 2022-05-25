歐國聯｜三獅點兵首召查洛保雲  馬古尼成曼聯「獨苗」 (14:28)

「三獅軍團」下月在歐國聯A3組兩鬥匈牙利隊，並會惡鬥意大利隊及德國隊。今季替「鎚仔幫」攻入12個英超入球的查洛保雲，過去從未入選英格蘭隊各梯隊，如今有望與曾在英格蘭U21隊上陣8次的占士祖斯甸上演國際賽「地標」。是次大軍亦包括3名非英超球員，分別為多蒙特中場祖迪比寧咸、羅馬前鋒譚美阿巴謙，以及剛協助AC米蘭重奪意甲冠軍的後衛湯姆利。

衛冕英超的曼城成為是次英軍大戶，共有5名球員入選；「藍月」同市宿敵曼聯則只有哈利馬古尼一人獲召。利物浦隊長佐敦軒達臣則意外落選，修夫基解釋決定時，稱對方本季踢了超過60場比賽，加上已對其能力充分了解，因此讓他在是次國際賽期休戰。

英軍歐國聯首仗主場與意軍上演去年歐國盃決賽翻版，惟因球迷去年賽後騷亂被罰閉門作賽，英超過去一周亦發生兩宗球迷闖入球場攻擊職球員事件。修夫基提及球迷暴力問題時，直斥對涉暴球迷行為感慚愧，擔心英軍球迷下月隨隊作客受到限制，「若英籍球迷在其他地方行為惡劣，只會對下批到訪當地的英國人造成不利環境」。

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