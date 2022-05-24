法甲︱麥巴比否認新約有管理權　稱留效PSG為報效祖國　不排除未來投皇馬 (21:33)

麥巴比的轉會傳聞擾攘數月，最終這名法國隊球星續約PSG，雙方簽約至2025年，有指簽字費達1.5億歐元，年薪為破世界紀錄的8600萬歐元（約7.12億港元），連同肖像權等，3年合約總值逾5億歐元（約41.4億港元）。外界盛傳麥巴比新合約列明有權參與組軍，甚至影響體育總監和教練人選，他在記者會否認，表示自己只想專心踢球，「我是一名球員，我可跟你談幾小時的足球，但我不會去影響組軍，這不是我的工作。」

PSG主帥普捷天奴勢將被炒的傳言甚囂塵上，麥巴比則相信對方來季將繼續領軍，「普捷天奴的合約期到2023年，他的去留將由球會決定，但我和他的關係很好」。另有歐洲傳媒報道，盛傳頂替普帥的施丹已拒絕執教PSG，因球會體育總監李安納度下台後，麥巴比隨即推薦母會摩納哥前高層甘保斯接任，兩人可以操控球隊大小事務，若成PSG主帥大有機會被架空。

法國總統馬克龍被指充當說客，勸麥巴比留在法甲，這名法國隊球星在記者會承認此事，並指自己渴望報效祖國，「因為有很多年輕人看我，我希望成為他們的榜樣。我作出抉擇時不能撇除情感因素，回報祖國相當重要。作為一個法國人，我的夢想是讓法甲成為頂級聯賽」。麥巴比續指，續約並非只向錢看，「這麼說我有點難過，因為自從我開始踢球以來，我只在乎足球、大賽、冠軍，從不談錢」。

麥巴比被問到留在PSG，是否等同「皇馬夢已完」，他直接答不，強調與皇馬會長皮里斯關係良好，直至上星期才能作出艱難決定，並親自致電給對方，又稱「我的皇馬夢沒有終結，但現在我已跟PSG續約3年，你不知道未來會發生什麼」。

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