網球︱今屆溫網因禁俄將不獲計分　大坂直美嘆如表演賽或棄戰 (22:07)

因應俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府決定下月底在當地展開的溫網將禁止俄羅斯隊及白俄羅斯隊選手參賽，而WTA和ATP為求公平，決定取消該項大滿貫的世界排名積分。大坂直美認為積分是打球動力之一，「如果溫布頓沒有積分的話，那就像是表演賽，我知道這不是事實，但就是有這種感覺。當我認為這有點像表演賽，我就無法全力以赴」。

大坂直美目前女單世界排名第38位，這名4屆大滿貫得主坦承仍未決定是否參賽，「取消世界排名積分無疑會影響我出戰草地賽場的心態，但我想要去增加自己草地賽的經驗，但同時我是一個會把提升排名當作動力的球員」。

另外，衛冕的塞爾維亞籍世界「一哥」佐高域在法網男單首圈，以直落三盤擊敗日本的西岡良仁，18次出戰法網首圈獲全勝紀錄。至於英籍新星拉度簡露在女單首圈面對捷克籍小將諾絲高娃，首盤戰至搶七落敗下，連贏兩盤驚險晉級，她在次圈將碰上白俄羅斯籍球手莎絲洛域。

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