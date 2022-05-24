俄烏局勢︱車路士料未來24小時內易主　正式告別艾巴莫域時代 (20:26)

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，被指與俄總統普京關係密切的「油王」艾巴莫域受英方制裁，被迫出售車路士，並被限制從交易中獲利。賣盤經歷數月後，本月初終確認由北美職棒（MLB）球隊的美籍班主保亞利投標成功，並與其合伙人簽訂收購合約，總計投資額達42.5億鎊，但必須由英國政府批准才可正式完成。

據BBC消息指，目前審批已進入最後階段，由於艾巴莫域同時擁有葡萄牙護照，交易須該國政府同時批准才可落實。而據報當局亦正就交易細節與歐盟委員會接洽，以提供是次交易所需的保證，包括賣盤的資金不會落入俄方身上，以確保乎合制裁條件，料未來24小時內有望完成，正式讓「藍戰士」易主。

由於英國政府向車路士批出的特許經營許可證至本月31日屆滿，意味一旦雙方在限期前未能完成，該會恐面臨失去下季參賽牌照的可能。

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