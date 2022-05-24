英超︱曼聯新帥坦夏格履新 確認C朗在計劃一部分 談陣容仍具潛力 (19:25)

坦夏格於英超煞科日入場見證曼聯作客不敵水晶宮後，隨即走馬上任到奧脫福球場出席記者會，逐一與在場記者握手示好。被問到球隊下季組軍，這名阿積士前帥稱在接受現狀同時，提及這支球隊於一年前在英超排第2，反映陣容仍有很大潛力，「現在關鍵是如何走出困境，重新激發球員能力，這是需要過程和時間，建基於正確足球哲學和策略，以及努力工作。就像我在阿積士所做的事，讓球隊再次成為歐洲頂級球隊」。

頭號球星C朗去留備受關注，坦夏格確認這名37歲老將是他計劃一部分，「C朗當然可以適應我的球隊體系，因為他能帶來很多入球，是我們計劃一部分，（能否成為領袖？）我要先跟他親自傾談」。至於今季備受抨擊的中堅哈利馬古尼下季會否續任隊長，他則未有正面回應，僅稱：「下季將是與別不同的球季。他（馬古尼）是個好球員，為曼聯貢獻良多，我期待與他共事。」他又提及期待跟下半季借至愛華頓，曾在阿積士共事的雲迪碧克再次合作。兩名新助教包括其阿積士副手雲達加特，以及回巢的英格蘭隊前帥麥卡倫，坦夏格形容二人都有奪冠經驗，深知成功之道。

英超近年被曼聯兩大宿敵曼城及利物浦稱霸，被問到有否信心挑戰兩大主帥哥迪奧拿及高普時，坦夏格稱「一個時代總有結束時候」，「我非常欣賞他們二人，為曼城和利物浦踢出精彩的足球，但一個時代總有結束時候，我期待在英超與他們較量」。曼聯前帥兼同鄉前輩尹戈爾曾批評紅魔是商業球會，非真正重視足球，將影響教練仕途及聲望，坦夏格則認為曼聯仍是將足球排在第一、第二及第三位，「每間球會都需要有商業運作，保持頂尖行列就要有收益。我沒有將執教曼聯看成風險，這支球會有偉大歷史，現在讓我去創造未來，團隊將會分析球隊狀况，帶來一些新人，然後每日全情投入工作，我相信我們會取得成功」。

坦夏格接受曼聯官網專訪時又稱，對自己和球員都有很高要求，期望麾下能百分百付出，建構成一支真正團隊，又強調曼聯要踢進攻足球，「我們必須採取高壓逼搶，將對手壓制在後半場，這種戰術就像我執教阿積士時，是有點冒險精神。同時亦要貫徹傳統，將有潛質青年球員提拔上一隊」。

被問到轉會策略時，坦夏格承認需要更新陣容，但會先跟現有球員溝通，再決定要簽入新兵的位置及人選。據報除了巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，坦夏格的目標還有維拉利爾的西班牙隊中堅柏奧托利斯，據報「黃色潛艇」會接受5000萬歐元（約4.18億港元）報價。而離隊球員或至少6人，除了今夏約滿的保羅普巴及連格，老將尼曼查馬迪、桑馬達及後備門將李爾格蘭，35歲老將射手卡雲尼亦將自由身離隊，下一站或轉戰西甲。

至於今季表現出色的門將迪基亞，則再次落選西班牙隊最新友賽大軍，「鬥牛軍」主帥安歷基稱曾致電這名紅魔門神解釋，強調國家隊大門仍為所有球員打開，「他有機會重返國家隊」。

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