英超︱曼城勝利巡遊　數以萬計球迷夾道歡迎　哥迪奧拿開煞科戰玩笑 (18:28)

曼城取得隊史第6座英超冠軍後，球隊翌日隨即在曼徹斯特市舉行勝利巡遊，數以萬計球迷夾道歡迎，場面盛大。領軍近5季四奪錦標的主帥哥迪奧拿，更兌現早前承諾，在開蓬巴士上霸氣食雪茄慶祝，頓成眾人焦點。其後他們在市中心的慶祝典禮上致辭，哥帥更開玩笑道：「煞科落後是在計劃之中，當我們接連入球，便成就了一個美好晚上。」而他又笑言球迷們的歡欣是他最大的獎勵，亦彌補了上季因疫情而未能舉行的慶祝活動。

另外，曼城後衛班捷文文迪今季因涉強姦案而未曾為球隊披甲，這名27歲左閘去年8月入獄後至今年1月才獲准保釋，他今於當地法院否認全部7項強姦控罪，將於7月底再上庭聆訊。

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