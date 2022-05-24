港足︱甲至丙組聯賽盃下周日開鑼 3區隊首日同場出擊 深水埗對元朗打頭陣 (16:38)

本地第五波疫情封場後，今季港超已宣布腰斬，直至上月底球場重開後，據稱足總一直聯絡各業餘球會希望舉辦聯賽盃，旨在讓球員為下季熱身。足總今日正式公布甲至丙組聯賽盃賽程，參賽隊數分別為港甲11隊、港乙13隊及港丙18隊，賽事先踢單循環分組賽，然後3組別最佳4隊將晉身4強，再爭入決賽爭標。分組賽於下周日起至下月26日期間舉行，4強、季軍戰及決賽的賽期則待定。

當中甲組分成A、B兩組，A組為和富大埔、愉園、中西區、永義地產、黃大仙及高力北區；B組為沙田、佳聯元朗、南華、東區及深水埗。其中3支區隊大埔、元朗及深水埗於首日均在天業路公園亮相，頭場由深水埗下午1時半對元朗，緊接大埔下午3時半對愉園。其餘賽事方面，老牌球會南華首仗則在下午1時半於跑馬地遊樂場1號場對東區。

港甲聯賽盃首日（5月29日）賽程

B組

時間 / 賽事 / 地點

13：30 / 深水埗vs.佳聯元朗 / 天業路公園

13：30 / 南華vs.東區 / 跑馬地遊樂場1號場

A組

時間 / 賽事 / 地點

15：30 / 黃大仙vs.中西區 / 跑馬地遊樂場1號場

15：30 / 和富大埔vs.愉園 / 天業路公園

15：30 / 高力北區vs.永義地產 / 北區運動場

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