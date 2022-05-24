港足︱甲至丙組聯賽盃下周日開鑼 3區隊首日同場出擊 深水埗對元朗打頭陣 (16:38)

香港足球總會今日（24日）公布本地第五波疫情後首項足總賽事賽程，將於下周日（29日）起舉行港甲至丙組聯賽盃，其中多支傳有意下季升班的甲組區隊，包括深水埗及和富大埔均於開鑼日在天水圍天業路公園亮相，分別面對佳聯元朗及愉園。
本地第五波疫情封場後，今季港超已宣布腰斬，直至上月底球場重開後，據稱足總一直聯絡各業餘球會希望舉辦聯賽盃，旨在讓球員為下季熱身。足總今日正式公布甲至丙組聯賽盃賽程，參賽隊數分別為港甲11隊、港乙13隊及港丙18隊，賽事先踢單循環分組賽，然後3組別最佳4隊將晉身4強，再爭入決賽爭標。分組賽於下周日起至下月26日期間舉行，4強、季軍戰及決賽的賽期則待定。
當中甲組分成A、B兩組，A組為和富大埔、愉園、中西區、永義地產、黃大仙及高力北區；B組為沙田、佳聯元朗、南華、東區及深水埗。其中3支區隊大埔、元朗及深水埗於首日均在天業路公園亮相，頭場由深水埗下午1時半對元朗，緊接大埔下午3時半對愉園。其餘賽事方面，老牌球會南華首仗則在下午1時半於跑馬地遊樂場1號場對東區。
港甲聯賽盃首日（5月29日）賽程
B組
時間 / 賽事 / 地點
13：30 / 深水埗vs.佳聯元朗 / 天業路公園
13：30 / 南華vs.東區 / 跑馬地遊樂場1號場
A組
時間 / 賽事 / 地點
15：30 / 黃大仙vs.中西區 / 跑馬地遊樂場1號場
15：30 / 和富大埔vs.愉園 / 天業路公園
15：30 / 高力北區vs.永義地產 / 北區運動場
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