NBA東決︱熱火「出閘脫腳」寫尷尬紀錄兼大敗　塞爾特人扳平場數2：2 (17:17)

今仗熱火主力表現嚴重失準，首節前8分半鐘共14投零中，僅由全場僅取6分的頭號球星占美畢拿，靠一記罰球取得1分，寫下NBA季後賽25年來同時段最低得分紀錄，最終首節以11：29落後。及後雖然有後備落場的奧拉迪普及鄧肯羅賓遜有不俗發揮，但仍未能平反敗局，終以20分之差吞敗，場數被「綠軍」追平2：2。而是役熱火後備總得分64分，遠較正選5人的18分為高，成為聯盟51年來首支在季後賽單場後備得分較正選高的球隊。

熱火主帥史普斯查表示：「今仗對方表現明顯在己隊之上，令我們完全找不到容易的出手機會。我們有必要檢討，並馬上重整旗鼓迎接下一仗。」

另外，在東岸次圈左膝重傷的35歲費城76人射手丹尼格連，昨否認有退役念頭，並預計明年2月可望復出。

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