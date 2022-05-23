英超︱孫興慜膺神射手稱夢想成真　韓總統尹錫悅發賀電：整個亞洲足壇都值得慶賀 (19:16)

孫興慜今仗下半場為熱刺埋齋兼梅開二度，協助球隊作客以5：0大破諾域治，以殿軍資格得以出席下季歐聯，賽後與利物浦的穆罕默德沙拿同以23球成為最佳射手。他其後獲新任韓國總統尹錫悅首次向國內體育選手發賀電，指孫興慜的成就除「為韓國足壇新苗帶來希望和自豪」外，「更是整個亞洲足壇都值得慶賀的事情」。他又期待孫興慜在11月揭幕的卡塔爾世界盃再有表現，以及會續與韓國同胞為他加油打氣。而韓國隊的葡萄牙籍教練保羅賓度亦表示，孫興慜的成就也對韓國足運很重要。

此外，孫興慜獲網站Eurosport選他為今季英超最佳球員，理由是他的所有入球沒有來自12碼，但沙拿卻射入5個極刑，而且後者有很多高質隊友，相反熱刺今季不少時間身處逆境。孫興慜的前線拍檔哈利卡尼也不吝稱讚道：「恭喜他，他非常值得獲此殊榮。他今季擁有與別不同的『卡士』。」

孫興慜對獲獎仍感難以置信，他說：「我真的很激動。獎座就在我的手裏，這是兒時的夢想。」他透過今仗未建功前十分沮喪，因他上半場錯過了入球黃金機會，卻最終射入其中一個難度甚高的入球。他歸功於隊友的協助，領隊干地認同道：「我們此役的首要目標是爭取歐聯入場劵，然後是協助孫興慜成為神射手。我目睹球員努力為他製造機會。這獎項屬於他和整支球隊。」連同歐洲協會聯賽的一個入球，孫興慜今季獨取24球，是其職業賽生涯入球最多的一季。

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