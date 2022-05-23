棍網球︱港棍網男子隊德國盃奪銀　主帥信未來可發光發亮 (20:09)

德國棍網球國家盃上周五（20日）開打，雖然港隊賽前只得兩日訓練，但仍於頭兩日的循環賽先後擊敗波蘭隊、德國隊及瑞士隊，並以3勝1敗的成績晉級決賽。港隊於昨日的決賽硬撼世界排名第5的英國隊，力戰32分鐘下，終以 11：18敗陣，拿下銀牌。

港隊主帥Chad Fairfoull相信港隊有力於六人賽制的棍網球國際賽交出好表現，並為一眾球員自豪，「通過更集中的訓練，相信香港棍網球員已成一支極具競爭力的六人隊，在未來發光發亮」。

香港棍網球隊兵分多路，在不同的地方集訓，其中男子U21代表隊正於泰國清邁訓練，為8月初在愛爾蘭舉行的世界賽做準備，女子隊於捷克備戰世界賽和捷克盃，至於男子隊則在香港為10月初在韓國舉行的APLU世界男子資格賽做準備。

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