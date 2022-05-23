NBA︱威金斯發威助勇士再挫獨行俠　距總決賽一步之遙 (16:47)

兩隊今場鬥得激烈，勇士上半場僅領先1分，但居里在下半場單節獨得11分，助球隊拉開分數。即使獨行俠星將盧卡當錫領軍反撲，在決勝節射入21分，全場貢獻40分，仍難阻球隊吞敗，他在賽後難掩失落，並指自己仍在學習，「我在上半場表現很差，而我仍在學習，無論今季成績如何，己隊都獲益良多」。

勇士的威金斯亦於此役打出代表作，為球隊貢獻「雙雙」27分11籃板，包括最後一節在當錫面前飛身入樽，更獲基利湯臣盛讚似足名宿多明尼韋健士。勇士擊敗獨行俠後，已經26次在季後賽客場取勝，繼續刷新由自己保持的紀錄，而聯盟過往共146次在季後賽出現領先3：0情況，最終所有球隊也能順利於該系列賽勝出，故勇士大有機會自2019年後再闖總決賽。

另外，NBA同日宣布獨行俠在西岸決賽第2戰違反板凳席行為規定，將被罰款10萬美元（約78.5萬港元），這也是獨行俠今季第3次因同樣理由受罰，總計累積17.5萬美元（約137.4萬港元）。至於獨行俠後衛布洛克則贏得今季社會公義獎，以表揚他為LGBTQ+族群發聲，聯盟亦會捐款10萬美元給其指定機構。

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