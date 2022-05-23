意甲︱AC米蘭相隔11年再封王 伊巴謙拒答前途 錦標獻已故經理人拉奧拿 (12:30)

AC米蘭憑基奧特梅開二度，加上下季勢將轉投巴塞隆拿的基斯爾錦上添花，作客以3：0輕取薩斯索羅，以連續16場不敗及季尾聯賽6連勝收官，38戰得86分，以2分力壓同日在主場以同樣比數大勝森多利亞的國際米蘭，相隔11年再次成為意甲盟主，結束近6年錦標荒，亦是球隊歷來第19個聯賽冠軍，以及主帥皮奧利執教生涯首項錦標。

伊巴謙莫域是唯一見證「紅黑軍團」最近兩次意甲封王的在陣球員，球隊上次奪冠為2010/11年球季，伊巴謙轉會後球隊即陷衰落再步入重建時期，這名40歲星級老將於2019年重返A米，用經驗帶領一眾當打及年輕球員協助復興，最終在回巢第3季再為球隊捧盃。伊巴謙向來霸氣十足，頒獎時也抽着雪茄及拿着香檳入場，他賽後稱履行了當初回來的承諾，「我回來第一季時承諾要再次贏意甲冠軍，當時不少人不相信嘲笑我。我們經過犧牲和奮鬥，證明沒有什麼是不可能」。他將冠軍獻給上月底因病離世的經理人拉奧拿，「這是他不在後我的第一個錦標，當年他說我是唯一可拯救AC米蘭的人，所以我要將這個冠軍獻給他」。

伊巴謙今季為A米在各項賽事上陣26場入8球，今夏約滿的他被問到之後去向時，仍未有明確回應，僅稱：「我要先好好享受奪冠感覺，如果我狀態可以，這場就不是我的最後一戰。如果我必須要做膝部手術的話，那再看看情况吧。」

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