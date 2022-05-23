藍月封王︱哥迪奧拿4奪英超 落淚讚曼城是傳奇 功臣根度簡向利物浦致敬 (11:03)

曼城在煞科日曾落後兩球，於尾段5分鐘內絕地反擊連入3球，在主場以3：2反勝阿士東維拉，衛冕英超，僅以1分之差力壓利物浦，加上比賽戰况峰迴路轉，令奪冠經驗豐富的哥迪奧拿，於完場後亦激動流下男兒淚，他說：「我們是傳奇，能在這個國家5個球季4次成為英超冠軍，這支球隊會被載入史冊。我現在沒有能量去思考下季，只想說我們又是冠軍了。」

今次是哥迪奧拿執教14年贏得的第32項錦標，包括第10次聯賽冠軍，他再次讚揚競爭對手利物浦，「成就會因應對手水平變得意義更大，我一生從未遇過像利物浦這樣的對手，他們每周的表現，令我們愈變愈好」。

根度簡後備入替梅開二度成奪冠功臣，也向曾在多蒙特共事的利物浦主帥高普致敬，「若果利物浦不是踢出這樣難以置信的足球，英超不會這麼有吸引力。即使他們屈居亞軍，亦經歷了一個無與倫比的球季，彼此再次互相推動至極限。我仍然喜歡這位前教練（高普），期待下季繼續競爭」。「藍月」與「紅軍」近年在英超鬥得燦爛，近6季有3季僅相差1至2分。

曼城將於當地時間周一於曼徹斯特市中心舉行勝利巡遊。除了哥帥，左閘辛真高亦激動落淚，賽後將祖國烏克蘭國旗圍在英超獎盃上，他稱奪冠第一時間想起身陷戰火中的國家和同胞，重申為烏克蘭人身分感自豪，又稱「球隊及球迷這段時間給予的關懷與支持，我永遠不會忘記」。

曼城與利物浦近6季英超積分

球季：分數（排名）

2021/22：曼城93分（第1）、利物浦92分（第2）

2020/21：曼城86分（第1）、利物浦69分（第3）

2019/20：曼城81分（第2）、利物浦99分（第1）

2018/19：曼城98分（第1）、利物浦97分（第2）

2017/18：曼城100分（第1）、利物浦75分（第4）

2016/17：曼城78分（第3）、利物浦76分（第4）

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