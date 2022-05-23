英超煞科｜曼城反勝阿士東維拉六奪冠軍　利物浦1分飲恨摘亞 (01:03)

曼城受制於對方的嚴密防守，多次具威脅埋門無功而還，反被維拉在37分鐘把握僅有機會，由後衛馬迪卡殊頭槌破門。曼城於69分鐘被客隊的菲臘比古天奴再下一城，但在76分鐘起，5分鐘內靠後備入替根度簡梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪的入球驚險反勝，以冠軍歡送上演告別戰的隊長費蘭甸奴。

利物浦開賽僅3分鐘因伊巴希馬干拿迪漏頂，被狼隊的柏度尼圖偷襲得手。落後的紅軍於25分鐘由沙迪奧文尼接應堤亞高艾簡達拿傳送射入追平。文尼換邊後曾再將破球送入網窩，但越位在先淪為詐糊。穆罕默德沙拿其後負傷入替，在84分鐘助球隊反超，安德魯羅拔臣臨完場前射成3：1，但無力扭轉命運，四冠夢碎。

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