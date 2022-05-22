英超煞科｜利物浦凌晨遭放煙花滋擾　曼聯征水晶宮缺C朗普巴 (21:18)

默西塞德郡警方於英國周日凌晨1時45分，收到利物浦下榻的酒店The Titanic Hotel外，被煙花滋擾的報告，到場調查期間，發現附近的人行道上有一個空的煙花盒，未有人被捕，據報紅軍職球員當時已入睡。紅軍目前在英超落後曼城1分，仍有機會後來居上，第2次贏得英超冠軍。紅軍渴望由謝拉特執教的阿士東維拉，今晚能令曼城失分，「藍月」料有守將基爾獲加和史東斯及時傷癒候命。

第6位的曼聯在煞科戰作客水晶宮，前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）及中場保羅普巴勢因傷避戰，而看守領隊蘭歷克賽前承認上任後，未能協助球隊踢出其高位壓迫的侵略性足球。他說：「這戰術需要球員的強大體能，你回想高普入主利物浦後，他們首季都無法踢出這種足球，直至一個半球季後才成形。」蘭帥又直言C朗不擅長高位壓迫，但並非怪責對方，「他確在比賽中有表現，能取得一些入球，其他一些曼聯球員也不擅長該戰術，我們之間需有些妥協」。

曼聯今仗若失分，而第7位的韋斯咸作客白禮頓又凱旋，兩軍排名便會對調，換言之韋斯咸將可出席下季歐霸，「紅魔」便只能參戰歐洲協會盃。「鎚仔幫」賽前傳出後衛伊沙迪奧普料因足踝受傷缺陣，但翼鋒賓華馬應可復出。

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