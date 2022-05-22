雙紅會元老賽｜曼聯主場負利物浦　艾拉斥有紅魔名宿袖手旁觀（附精華） (18:29)

曼聯今仗有名宿貝碧托夫、畢特、史譚、路爾斯華倫西亞、艾拉、奧沙、施維斯達及布朗等披甲，利物浦也有路爾斯加西亞、古積特、麥克干沙利斯、賓納和杜迪克等壓陣。兩軍上半場互交白卷，路爾斯加西亞下半場初段為紅軍拔頭籌，紅魔的貝碧托夫不久後射入12碼扳平，卻被麥克干沙利斯梅開二度，令紅魔以1：3敗陣。這名37歲智利隊前翼鋒於2006至2007年間效力紅軍，在英超上陣25次入2球。

這場「雙紅會」元老賽首回合比賽為「曼聯基金」籌得130萬鎊（約1270萬港元），次回合下周於晏菲路球場舉行。艾拉說：「我為落敗憤怒，為曼聯球迷感到抱歉。我明白這是一場慈善賽，但亦是兩支敵對球隊的比賽，無友誼可言。」他又質疑在英國生活的昔日曼聯名將缺陣。賽前落實亮相的史高斯和約基最終缺陣，科蘭則因前往英格蘭的航班被取消而無緣助拳。

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